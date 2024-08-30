今日8月30日（金）よる7時 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」2時間スペシャル。ロッチ・中岡創一がその魅力に取り憑かれたという沖縄・座間味島に、“リアルガチ親友”の出川哲朗を招待して、1泊2日のおもてなし旅！秋田出身の生駒里奈は10年来の親友であるオリエンタルラジオ・藤森慎吾と共に、東北三大祭りの一つ「秋田竿燈まつり」に初参戦！■座間味島に取り憑かれたロッチ・中岡創一の出川哲朗をおもてなし旅中岡が8年通