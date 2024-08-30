パリ・パラリンピックの競泳には、神奈川県のスイミングクラブ「宮前ドルフィン」出身の選手３人が出場する。同クラブ代表でコーチを務める稗田律子さん（７２）は「やり切ったと思える泳ぎをしてきてほしい」と、教え子たちにエールを送る。宮前ドルフィンには身体障害や知的障害を持つ選手ら約３０人が所属している。日本選手団最年少の川渕大耀選手（１５）は今回がパラ初出場。男子４００メートル自由形（Ｓ９）で決勝に進