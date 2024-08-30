静岡県病害虫防除所は、台風１０号の通過後に県内全域でカメムシが大量発生する可能性があると呼びかけている。特に、柑橘（かんきつ）などの果実への被害が予想されるとして、同所は２９日、「カメムシの大量飛来を招く前に直ちに薬剤防除を行ってほしい」などとする注意報を発令した。同所によると、県内４か所の観察地点で平年比約１０倍の１５８６匹のカメムシが見つかった。ヒノキやスギの実も平年より多く、餌とするカメ