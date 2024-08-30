第1子を妊娠中の歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（31）が30日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。きゃりーは「FRUiTSモード」とコメント。ストーリーズでは「つばさちゃんに撮ってもらった」と明かし、モデルでタレントの益若つばさとの2ショット写真などを公開した。この投稿にフォロワーからは「お腹がもう大きくなってきましたね」「幸せそうです」「わおー！楽しみです〜」「うぁぁぁあ可愛いすぎる」「