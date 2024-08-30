ブルージェイズ戦で3打数無安打だったレッドソックス・吉田＝ボストン（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは29日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数無安打だった。チームは6―3で勝ち、メジャーで80勝に一番乗りした。レッドソックスの吉田は0―2で敗れたブルージェイズ戦に「6番・指名打者」で出場し、3打数無安打。パドレスの松井はカージナルス