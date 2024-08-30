元衆院議員の東国原英夫が２９日付でＸ投稿し、自民党総裁選に向けた高級料亭会合に対する批判を取り上げ、「これには賛成」とした。「昨日、『ＴＶタックル』で田粼氏が『仲間を作る為には飲み食いも必要』と仰った。今の時代、本当に飲み食いが必要なのか？」収録の様子を記し、テレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」でも議論になったことを伝えた。