握手を交わすサリバン米大統領補佐官と習主席＝２９日、中国・北京の人民大会堂/Trevor Hunnicutt/Pool/Reuters香港（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は２９日、米国のサリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）と北京で会談した。両国は相互の緊張が高まる中で、意思疎通の安定化を強力に進めている。３日間の日程で訪中したサリバン氏は、王毅（ワンイー）外相や中国軍の制服組トップの張又侠・中央軍事委員会副主