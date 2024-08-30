Microsoftは8月29日(現地時間)、Windows 10向けにプレビューの累積更新プログラム「KB5041582」をリリースした。この更新プログラムでは、システムのフリーズやメモリーリークの原因となる複数の問題への修正が含まれている。詳細は次のリリースノートにまとめられている。2024 年 8 月 29 日 - KB5041582 (OS ビルド 19045.4842) プレビュー - Microsoft サポート2024 年 8 月 29 日 - KB5041582 (OS ビルド 19045.4842) プレビュ