G-FREAK FACTORYが主宰するロックフェス＜山人音楽祭2024＞の、タイムテーブルが発表された。◆タイムテーブル9月21日・22日にグリーンドームでで開催される本フェス。今年は、2019年開催時以来5年ぶりに、屋外の「妙義ステージ」が復活し、3ステージで展開される。チケットは現在各プレイガイドにて絶賛発売中。＜山人音楽祭2024＞開催日程：2024年9月21日(土)、22日(日・祝)会場：2本トーターグリーンドーム前橋（群馬県前橋市