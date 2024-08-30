英国のポップスターのサム・スミスが２９日、少女時代のテヨンが韓国語歌唱で参加した『Ｉ釻ｍＮｏｔＴｈｅＯｎｌｙＯｎｅ』を発表した。この日、ユニバーサルミュージックによると、『Ｉ釻ｍＮｏｔＴｈｅＯｎｌｙＯｎｅ』はサム・スミスのデビューアルバム『ＩｎＴｈｅＬｏｎｅｌｙＨｏｕｒ』に収録された曲だ。サム・スミスは、このアルバム発売１０周年を記念して、テヨンが参加したバージョ