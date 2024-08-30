圏央道は西側区間で通行止めです。台風から離れていても大雨の被害冠水した瀬田陸橋のアンダーパス（画像：国土交通省 東京国道事務所）。台風10号の接近に伴う豪雨の影響で、首都圏各地の道路でも冠水や法面崩落などの被害が出ています。2024年8月30日（金）正午過ぎの、主要路線の状況は以下の通りです。●高速道路（自動車専用道路）・中央道（上り）：上野原IC→八王子料金所で通行止め・中央道（下り）：八王子料金所→八王