愛知県あま市の萱津神社（青木郁夫宮司）で8月21日、日本で唯一の漬物の祭礼「香の物まつり」が行われた。唯一の漬物の祭礼として知られており、当日は愛知県漬物協会の会員のほか全国から業界関係者が参加した。同神事は、日本武尊が東征の途中で萱津神社に立ち寄り、村人が献上した漬物を「神のもの（こうのもの）」と喜んだ故事によるもの。また、神前に供えたウリ、ナスなどの野菜と塩をカメに入れて供えた故事により、漬物の