Jリーグは30日、あす31日に静岡・ヤマハスタジアムで開催予定だった磐田―横浜F・マリノス戦を台風10号の影響で中止すると発表した。代替日については決定次第、発表される。主催側の磐田も公式サイトで中止を発表し「お客様の安全を最優先に考え、交通網の遮断や台風の今後の進路や影響が不確定であることから、総合的に安全な環境を確保することが難しいと判断いたしました」と伝えた。