【AFP＝時事】（更新）全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は29日、男子シングルス2回戦が行われ、大会第3シードのカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）は1-6、5-7、4-6で世界ランク74位のボティク・ファン・デ・ザンスフルプ（Botic Van de Zandschulp、オランダ）に番狂わせを喫し、敗退が決まった。2022年大会覇者のアルカラスはこの敗戦により、近代テニスでは男子史上3人目となる全仏オ