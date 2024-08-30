2024年、パリ五輪で銅メダルに輝いた松山英樹。その松山が当時まだ21歳のルーキーだった時代に、鮮烈なプレーを見せ優勝をもぎ取ったのが今から11年前、2013年のフジサンケイクラシックだ。通算9アンダーで並んだ3選手でのプレーオフ。松山はプレーオフ2ホール目で、ティーショットを左バンカーに。この状況から、残り191ヤードの第2打をピン横1メートルにつけるスーパーショットを放つと、バーディーパットを決め優勝。21歳の松山