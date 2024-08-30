東京パラリンピックの自転車で2冠を達成し、日本勢の金メダル最年長記録を持つ杉浦佳子は、トラックの女子3000メートル個人追い抜き（運動機能障害C1〜3）で表彰台を逃した。狙っていただけに「正直、残念」と肩を落とした。女子3000メートル個人追い抜き（運動機能障害C1〜3）予選に出場した杉浦佳子=2024年8月29日、サンカンタンアンイブリーヌ・ベロドローム、小玉重隆撮影10人で争った予選。序盤の875メートルまでのタイム