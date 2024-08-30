焼肉×コカ・コーラ 最高のセットリストコカ・コーラシステムは、焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」とコラボレーションし、焼肉を美味しく食べる方法を紹介するラジオ番組「ぺこぱの肉にはコーク！ラジオ」を8月8日からポッドキャストで配信している。今回、8月29日「焼肉の日」を前に、同番組に出演している“焼肉ポリス”が、美味しい焼肉の食べ方を伝授する「肉にはコーク！」試食・取材会を8月28日に開催した。当日は、焼肉ポ