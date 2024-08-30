【ワシントン＝池田慶太】米民主党大統領候補のカマラ・ハリス副大統領（５９）は２９日、ＣＮＮのインタビューで「政権の最優先事項は中間層の強化だ」と述べ、大統領就任初日から物価上昇対策に取り組む意向を表明した。異なる見解や経験を取り入れる必要があるとして、共和党員を閣僚に起用する方針も明らかにした。ハリス氏が今月、党指名を獲得してから報道機関のインタビューに応じるのは初めて。共和党大統領候補のドナ