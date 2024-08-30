パナソニック コネクトは8月30日、GECCO 2024の多目的化コンペティション「The Travelling Thief Problem（TTP）」にて、巡回セールスマン問題とナップサック問題の2つを組み合わせを前提とし、すべての都市を訪れて荷物を収集する際の都市訪問時間の最小化と荷物価値の最大化を同時に行うタスクに取り組み、独自の多目的最適化技術により、処理制限時間10分間でタスクに回答し、世界で2位の評価を獲得したことを発表した。全都市