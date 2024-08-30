Hitoshi Ishida［東京３０日ロイター］ - 三菱ＵＦＪ銀行は３０日、東京商品取引所（ＴＯＣＯＭ）の電力先物市場に参入すると発表した。１０月から取引受託・清算受託を開始する。電力ヘッジ卸取引のマーケットプレイスを運営するｅｎｅｃｈａｉｎの子会社、ｅＣｌｅａｒに４９％出資し、持ち分法適用関連会社とする。ｅＣｌｅａｒは卸電力の現物取引におけるカウンターパーティリスク低減のサービスを提供している。