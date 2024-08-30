ソリッド・シチュエーション・スリラーの最高峰、『ソウ』シリーズ最新作『ソウX』の日本版予告編映像が公開された。『ソウ』と『ソウ2』の間を舞台に、ジグソウの最も個人的な知られざるゲームが描かれる。 『ソウ』シリーズの生みの親であるジェームズ・ワンとリー・ワネルが製作総指揮を手掛け、ジグソウ役のトビン・ベルと、アマンダ役のショウニー・スミスが再び登場。原点