Kevin Yao[北京 ３０日 ロイター] - 中国人民銀行（中央銀行）は、与信の規模ではなくコストに狙いを定める方向に金融政策の枠組みを転換したがっている。ただ流動性リスクや市場が非協力的になる可能性から、国家の指令に基づいて銀行が融資に動く経済構造を脱却する取り組みは、難しさを増しつつある。７月の中国共産党指導部の会議では、資源配分において市場の役割を高める目標が復活。人民銀がそうした改革の主役になると