オリオールズのハイド監督が笑顔で語る…大谷＆ベッツは「見たくない」【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間30日・ロサンゼルス）オリオールズのブランドン・ハイド監督が29日（日本時間30日）の敵地・ドジャース戦開始前に、大谷翔平投手について言及。その能力を絶賛した上で「（ポストシーズンまでは）見たくない」と語った。大谷は28日（同29日）の試合で、2021年サイ・ヤング賞右腕のコービン・バーンズから42号