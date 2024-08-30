プレナスが展開する持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」は“ドラえもん”の誕生日“9月3日”に、ドラえもんづくしのオードブル「ドラえもんプレート」を発売する。【関連記事】ファミリーマート限定「藤子･F･不二雄 生誕90周年記念 まんまる焼き」発売、ドラえもん･キテレツ大百科･パーマンなどのシール全10種入り/バンダイ「ドラえもんプレート」は、ファミリーで食べるのにぴったりな、ドラえもんがいっぱいの新オードブ