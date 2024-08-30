【モデルプレス＝2024/08/30】歌手でタレントの渡辺美奈代が29日、自身の公式ブログを更新。20人前の手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】渡辺美奈代「食堂並み」と話題の20人前手料理◆渡辺美奈代、“20人前”手料理披露この日渡辺は「20人前」と題して更新したブログで、「お昼からコトコト煮込み始めたチキンカレー」と調理中の写真を公開。甘口と中辛の2種類作ったといい、「見た目わからないですね〜」とつづった