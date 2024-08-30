アメリカのトランプ前大統領は体外受精による不妊治療の費用について、全額、政府の補助か、保険によって賄う方針を表明しました。トランプ前大統領「体外受精にかかる費用について、政府が支払うか、保険会社に支払いを義務付けるつもりだ」アメリカのトランプ前大統領は、29日、自らが再選された場合、体外受精による不妊治療の費用については全額、政府の補助か、保険によって賄う方針を示し、不妊治療の支援に積極的な姿勢をア