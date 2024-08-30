今年11月9日から24日まで日本・台湾・メキシコで開催される世界野球ソフトボール連盟（WBSC）主催の『ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12』の開催概要発表記者会見が30日、都内で実施された。【動画】侍ジャパン井端弘和監督、選手の選考基準について言及「国際試合を経験してなくても…」侍ジャパンの井端弘和監督は、WBSCのリカルド・フラッカーリ会長、NPBの榊原定征コミッショナーと会見に参加。ホスト国の監督として