警察車両の赤色灯＝東京都30日未明ごろ、東京都新宿区荒木町の路上で、指定暴力団関東関根組系の長谷川貴久組長（50）が男に刀のようなもので右手などを切られ、病院に搬送された。警視庁牛込署によると、搬送時、意識はあったという。男は現場から逃走しており、署が殺人未遂の疑いで行方を追っている。署によると、組長は車を降りた直後に襲われたとみられる。男は50代くらいで身長約170センチ、黒い半袖シャツとズボン姿だ