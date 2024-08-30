第97回米アカデミー賞国際長編映画賞（旧外国語映画賞）部門の日本代表に、黒沢清監督の「Cloudクラウド」が選出された。日本映画製作者連盟が30日、発表した。世界各国の代表作品から候補作が絞られ、来年3月に受賞作が決まる。「Cloudクラウド」は、商品を安く仕入れて高額で売る「転売ヤー」が主人公。知らないうちに周囲から受けていた恨みがインターネット上で増大する集団狂気を描いた。主演は菅田将暉さん。イタリ