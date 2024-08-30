来月23日に行われる立憲民主党の代表選挙を巡り、小川淳也前政調会長が立候補しないことが分かりました。党内からは、若手で役職も務めてきた小川氏に出馬を求める声が上がっていましたが、「推薦人を集めるのは容易ではないと自覚している」として、これまで明言を避けてきました。今回、野田元総理大臣が立候補を表明したことを受けて、見送った形です。これまでに、野田氏の他に枝野前代表が出馬を表明しているほか、現