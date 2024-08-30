10月5日（土）、6日（日）に名古屋の久屋大通公園エディオン久屋広場で開催される地酒イベント『秋酒祭愛知～AUTUMNSAKEFEST2024～』の出店蔵元と全88銘柄が発表された。 ZIP-FMと愛知県酒造組合が、2017年から共催で開催をしている地酒イベント『秋酒祭（あきざけまつり）』。今年は同イベント史上最多となる愛知県内30の蔵元が出店し、このほど全88種類の出品銘柄が発表となった。イベント初出品の銘柄や、日本酒ベ