10月12日(土) 、13日(日)に富士山麓 朝霧アリーナで開催される『It’s a beautiful day~Camp in ASAGIRI JAM 2024』(以下、朝霧JAM)の、出演日別ラインナップが発表された。 <出演日別ラインナップ> ※アルファベット順 ●10/12(sat)CARIBOU / CORNELIUS / 石橋英子 / いとうせいこう is the poet with 小泉今日子 / JOHN CARROLL KIRBY (BAND SET) / KIASMOS (LIVE SET) / キセル / Kroi / maya ongaku /