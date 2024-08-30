トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE（ルートート）」と、カルビー株式会社がコラボレーションしたトートバッグが、8月30日（金）から、「ROOTOTE」オフィシャルショップおよび取扱店で順次販売される。【写真】うすしお味のパッケージをイメージ！“ポテチ”トートバッグの詳細＆価格一覧■“おいものポーチ”も同時発売！今回登場したのは、「カルビー ポテトチップス うすしお味」のパッケージをイメージしたORANGEと、袋