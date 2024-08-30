ガザ上空に立ち上る爆発の煙をイスラエルとの境界側から見た様子＝５月１３日/Jack Guez/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）ハリス米副大統領は２９日、ＣＮＮの単独インタビューで、イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区の「２国家解決」への支持を改めて表明した。ハリス氏は「私はイスラエルの防衛と自衛能力に対し、明確に揺るぎなく積極的に関与している。それが変わることはない」と述べ、「人質の解放に関して合意しなければ