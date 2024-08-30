Maha El Dahan[ドバイ ２９日 ロイター] - 関係筋によると、イラクは９月の石油生産を日量３８５万─３９０万バレルに削減する。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスで合意した生産枠の超過分を相殺する計画の一環。リビアでは政治的な対立で生産量が減少しており、ＯＰＥＣプラスも１０月から減産幅を縮小する予定。石油市場の需給が引き締まるとみられる。二次資料に基づくＯＰＥＣのデータによると、７月のイラクの生産量は日