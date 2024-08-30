メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県桑名市の桑名北高校で法面が崩れ、道路に土砂が流れ込みました。けが人はいませんでした。 三重県教育委員会などによりますと、29日午後4時ごろ、桑名市下深谷部の県立桑名北高校から「道が崩れている」と連絡がありました。 崩れたのは、学校の運動場横の法面で、流れ出た土砂で正門に向かう道路がふさがれました。 夏休み中のため、学校には教職員しかおらず、けが人はいませんで