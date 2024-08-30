人身事故のため運転を見合わせていた近鉄名古屋線の近鉄名古屋駅と富吉駅の間の上下線は午後0時30分運転を再開しました。 運転見合わせは午前10時57分ごろ、近鉄名古屋線の八田駅と伏屋駅の間で、特急列車と人が接触したため発生しました。 特急列車の乗客100人にけがはないということです。 この事故の影響で名古屋線などで一部の列車に運休や遅れが発生しています。