静岡県の土砂災害警戒情報新たに函南町に発表（３０日午後０時５５分）警戒対象地域静岡市南部、静岡市北部、浜松市南部、浜松市北部、熱海市、富士宮市、伊東市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、西伊豆町、函南町、森町。気象庁の発表内容は以下のとおり。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非