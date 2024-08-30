マーベルが8月31日に85周年を迎えることを記念し、マーベルの輝かしく壮大な軌跡を辿る特別映像が解禁。2025年公開の『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』より、ハリソン・フォードのレッドハルク姿もお披露目された。【動画】8月31日はマーベル85周年！マーベル85周年記念特別映像コミックから始まり、映画やドラマシリーズ、アニメーション作品など様々な形で世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多