パリ五輪柔道女子57キロ級で金メダルを獲得したカナダ代表の出口クリスタ（28）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。日本代表選手とは「仲良くさせてもらっています」と明かした。「パリ五輪で柔道日本代表に会うと複雑だったっぽい」と問われると、バツの札を挙げた出口。「仲良くさせてもらっています。全然話もしますし。ただ、同じ階級の舟久保さんは静かな方なので。あまりしゃべったりはない