【AFP＝時事】男子ゴルフ米国ツアーのフェデックス・カップ（FedEx Cup 2024）プレーオフ最終戦、ツアー選手権（TOUR Championship 2024）は29日、米ジョージア州アトランタ（Atlanta）のイーストレークGC（East Lake Golf Club、パー71）で開幕し、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler、米国）が6アンダー「65」の好スコアで年間優勝に向けて首位発進した。フェデックスカップの順位に応じて選手にあ