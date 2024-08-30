NHKのラジオで不適切な発言をした中国人のスタッフがすでに中国に帰国しているとみられることが分かりました。【画像】「日本のメディアは歴史の真実を隠蔽」SNSに書き込み中国人スタッフ帰国？■「ゼロになって帰ってきた」SNS投稿か問題を起こした40代の中国人スタッフのものとして、中国メディアが報じたSNSです。中国人の男性外部スタッフ「ゼロになって帰ってきた。安全なので、ご心配なく」投稿には、中国に帰国する