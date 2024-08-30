川崎重工業が続伸している。同社は２９日、中国の油圧機器メーカーと精密機械事業の合弁会社を設立すると発表しており、これが材料視されているようだ。 合弁会社の出資比率は川重が４９％、中国企業が５１％で、設立は９月８日を予定。中国拠点の増強を通じて、市場の変化や顧客の多様なニーズに応える体制を強化するとしている。 出所：MINKABU PRESS