日本のゲーム市場に「恋愛シミュレーションゲーム」というジャンルを広く知らしめた「ときめきメモリアル」の初期作が、ニンテンドースイッチでリマスター化。「ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル」が2025年に発売されます。詩織に、虹野さんに、清川さんに……また会えるぞ！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル」は、1995年に発