■金髪ヨンジュンのビジュ爆発！雑誌グラビアのような写真にファンの称賛の声 【写真】TXTヨンジュンの見納め“金髪”ショット/【動画】黒髪ヨンジュン×猫に癒される撮影ビハインド TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が自身のInstagramを更新。 黒のハートマークを添えた投稿では、金髪が際立つ全身ブラックのクールなコーディネート