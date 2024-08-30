■青空を背に輝く渡辺、脚の長さが際立つラウール、スタイリングもダンスも華麗な宮舘 【動画】渡辺翔太・ラウール・宮舘涼太の「EMPIRE」ソロシーンまとめ Snow Manグループ公式TikTokで、渡辺翔太・ラウール・宮舘涼太が新衣装でソロダンスする動画が公開された。 Snow Manは10月30日に4thアルバム『RAYS』をリリース。先日公開されたリードトラック「EMPIRE」のMVは、スペイン・