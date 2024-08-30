次回 9月4日（水）23:59〜（水曜プラチナイト枠内）放送の「こどもディレクター 〜私にしか撮れない家族のハナシ〜」（製作著作・中京テレビ 日本テレビ系28局＋TOS・UMK 30局ネットで放送 毎週水曜23:59〜24:29）。出演は斎藤工。ゲスト・大久保嘉人（元サッカー日本代表）と、こどもディレクターの取材を見守る。『あなたにカメラを渡すので、家族を取材してきてもらえませんか？』両親にずっと聞けなかったこと。伝えたい