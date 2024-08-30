ME:I（ミーアイ）のCOCORO（ココロ）と恋人気分を味わえる動画がグループのSNSで公開され、「可愛すぎる」と話題を呼んでいる。 【動画】「ない記憶が蘇った」と話題…COCORO（ME:I）とデート気分 ■手を繋いで歩くシーンも。爽やかなCOCORO（ME:I）とデート 真っ白なレースのセットアップを着て、佇むCOCORO。手招きをしたり、こちらを覗き込んでゆっくりと微笑んだり、デートの一