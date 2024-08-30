JR西日本は31日の在来線の運転計画を発表しました。山陽線の福山～岩国、可部線の広島～あき亀山は始発から運転予定です。福塩線は三次～府中が始発から運転見合わせ。府中～福山は始発から運転予定です。芸備線は新見～備後落合、備後落合～広島で、ともに始発から運転を見合わせます。呉線は広島～広が始発から運転予定、広～三原は始発から運転を見合わせます。【2024年8月30