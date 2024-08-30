今週は新潟競馬場で新潟記念（芝2000m）が行われる。天候が危ぶまれる今週末だが、さまざまな路線から集結した楽しみなメンバーが覇を競う。ここでは、過去10年からライトバックとセレシオンにフォーカスしたデータを取り上げる。 3歳牝馬ライトバックに“勝率75％” 春は桜花賞、オークス3着のライトバック。牝馬限定戦とはいえ積み重ねた戦績はトップクラスの1頭だ。未経験の古馬相手に通用するかが最